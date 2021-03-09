Болельщик «Ливерпуля» начал сбор средств для покупки Мбаппе
«Ливерпуль» может приобрести Килиана Мбаппе благодаря своим болельщикам. В интернете появилась петиция, опубликованная одним из фанатов «красных», целью которой является сбор 250 млн фунтов. Данных средств должно хватить, чтобы профинансировать трансфер француза. Пока объем пожертвований не так велик – около 4000 фунтов.
«У «Ливерпуля» огромное число болельщиков по всему миру – порядка 100 миллионов. Если они примут участие и скинутся по 2,5 фунта, то полученных средств хватит для покупки Мбаппе. Совместными усилиями нам удастся оформить самый дорогой трансфер в истории футбола, оплаченный фанатами», - говорится в петиции.
22-летний Килиан является одним из наиболее дорогостоящих футболистов планеты. Transfermarkt.de оценивает форварда в 180 млн евро.
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