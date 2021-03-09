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Лапорта избран президентом «Барселоны»

Дата публикации: 09-03-2021

Лапорта избран президентом «Барселоны»

В течение следующих 6 лет президентом каталонцев будет Жоан Лапорта, который в случае победы он обещал сохранить Месси в составе «Барселоны».

Преимущество нового президента не было подавляющим. Лапорта получил 54,28-процентную поддержку. Вторым оказался Виктор Фонт с 29,99% голосов. Антони Фрейша занял третью позицию (8,58% голосов).

Для 58-летнего Лапорты эта работа не станет чем-то новым. В 2003-2010 годах он занимал должность президента «сине-гранатовых» и блестяще справлялся со своими функциями. При нем каталонцы дважды выигрывали Лигу чемпионов, становились обладателями титула клубного чемпиона мира, завоевывали Суперкубок УЕФА и 4 раза побеждали в Ла Лиге.

В 2014-2020 годах в «Барселоне» президентствовал Хосеп Бартомеу, ушедший в отставку в октябре прошлого года.

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