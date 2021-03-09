«Интер» заинтересован в услугах Гайча

Дата публикации: 09-03-2021

Неожиданное продолжение может получить карьера Адольфо Гайча. Ресурс «Calciomercato» сообщает, что аргентинец заинтересовал «Интер». «Нерадзурри» видят в мощном форварде бюджетный вариант замены Ромелу Лукаку.



Напомним, летом 2020 года аргентинский форвард перешел в российский ЦСКА за 8,5 миллионов евро. Однако в РПЛ нападающему заиграть не удалось. За 18 матчей в составе «армейцев» Гайч отличился лишь раз и сделал 1 голевую передачу. В итоге руководство ЦСКА решило отдать форварда в аренду.



В январе аргентинец покинул российский клуб и присоединился к «Беневенто», который получил возможность выкупа его контракта за 11 миллионов евро. В Серии А за 3 проведенных матча Гайч отметился 1 забитым мячом.