«Интер» заинтересован в услугах Гайча
Дата публикации: 09-03-2021
Неожиданное продолжение может получить карьера Адольфо Гайча. Ресурс «Calciomercato» сообщает, что аргентинец заинтересовал «Интер». «Нерадзурри» видят в мощном форварде бюджетный вариант замены Ромелу Лукаку.
Напомним, летом 2020 года аргентинский форвард перешел в российский ЦСКА за 8,5 миллионов евро. Однако в РПЛ нападающему заиграть не удалось. За 18 матчей в составе «армейцев» Гайч отличился лишь раз и сделал 1 голевую передачу. В итоге руководство ЦСКА решило отдать форварда в аренду.
В январе аргентинец покинул российский клуб и присоединился к «Беневенто», который получил возможность выкупа его контракта за 11 миллионов евро. В Серии А за 3 проведенных матча Гайч отметился 1 забитым мячом.
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