Коман отклонил предложение «Баварии» о продлении контракта
Дата публикации: 09-03-2021
Авторитетный немецкий таблоид «Kicker» сообщил об отказе Кингсли Комана продлять соглашение с «Баварией».
Контракт француза с мюнхенским клубом заканчивается летом 2023 года, но руководство немецкого чемпиона уже начало предпринимать первые шаги по его пролонгации. Причиной тому послужил интерес «Ман Юнайтед». Прошлым летом англичане предложили Коману внушительный контракт, что заставило задуматься боссов «Баварии».
Пока речь идет о 3-летнем трудовом договоре с размером зарплаты на уровне той, что предложили в «МЮ» (260000 фунтов еженедельно). Однако 24-летний вингер решил не спешить и взял паузу в переговорах.
С начала сезона Кингсли провел за «Баварию» 27 встреч, отметившись 6 голами и 13 результативными пасами.
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