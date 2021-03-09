Тайсон не может договориться о контракте с «Интернасьоналом»
Контракт Тайсона с «Шахтером» истекает летом, а его будущее по-прежнему остается под вопросом. «Горняки» пока не достигли договоренности с игроком по новому соглашению, а сам вингер не торопится продлевать действующий контракт. Более того, ранее появилась информация о его желании вернуться в «Интернасьональ». Однако и здесь никаких договоренностей нет.
«Новой информации по контракту нет. Все остается по-прежнему», - приводит слова Диего Дорнеллеса, представителя 33-летнего бразильца, издание «Revista Colorada».
При этом, агент допустил, что действующий чемпион Украины использует оставшееся время для того, чтобы договориться о дальнейшем сотрудничестве с Тайсоном.
Состав «Шахтера» игрок пополнил в 2013 году, перебравшись из «Металлиста». В нынешнем сезоне на его счету 3 очка по системе «гол+пас», добытых в 22 встречах во всех турнирах.
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