  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Мбаппе объявил «ПСЖ» свои запросы по новому контракту

Дата публикации: 10-03-2021

Мбаппе объявил «ПСЖ» свои запросы по новому контракту

Издание «Football Espana», ссылаясь на «AS», опубликовало детали требований, выдвинутых Килианом Мбаппе по новому контракту.

22-летний француз запросил зарплату на уровне той, что получает Неймар (порядка 35 млн евро). Отмечается, что «ПСЖ» трудно будет удовлетворить финансовые аппетиты игрока, потому уже в ближайшее ТО форварда могут выставить на продажу. Сумма трансфера составит не менее 200 млн евро.

Если это произойдёт, то за контракт звездного футболиста будут соперничать испанские «Реал» и «Барселона». «Манчестер Сити» в борьбе за Мбаппе участвовать не станет, поскольку руководство «горожан» решило не нарушать действующую в команде структуру зарплаты.

Похожие новости:

  • «Барселона» собирается уменьшить зарплату Месси
    «Барселона» собирается уменьшить зарплату Месси
    В преддверии переговоров с Лионелем Месси по новому контракту руководство «Барселоны» решило сократить зарплату капитану. Испанские СМИ...
  • Мбаппе обойдется «Ювентусу» в € 380 млн
    Мбаппе обойдется «Ювентусу» в € 380 млн
    В туринском клубе подсчитали, какую сумму им придется инвестировать в Килиана Мбаппе в случае его перехода в «Ювентус». По данным...
  • L'Equipe: «Реал» может заплатить 100 миллионов евро за Мбаппе, если он не продлит контракт с «ПСЖ»
    L'Equipe: «Реал» может заплатить 100 миллионов евро за Мбаппе, если он не продлит контракт с «ПСЖ»
    «Реал» по-прежнему нацелен на форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, утверждает «L'Equipe». Согласно...
  • «Реал» надеется, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»
    «Реал» надеется, что Мбаппе не продлит контракт с «ПСЖ»
    «Королевский клуб» рассчитывает заполучить звездного француза Килиана Мбаппе за год до окончания его контракта с «Пари...
  • В «ПСЖ» рассказали о переговорах с Мбаппе о новом контракте
    В «ПСЖ» рассказали о переговорах с Мбаппе о новом контракте
    Леонардо, работающий в «ПСЖ» спортивным директором, рассказал изданию Le Parisien о том, как проходят переговоры с Килианом Мбаппе,...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close