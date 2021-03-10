Мбаппе объявил «ПСЖ» свои запросы по новому контракту
Дата публикации: 10-03-2021
Издание «Football Espana», ссылаясь на «AS», опубликовало детали требований, выдвинутых Килианом Мбаппе по новому контракту.
22-летний француз запросил зарплату на уровне той, что получает Неймар (порядка 35 млн евро). Отмечается, что «ПСЖ» трудно будет удовлетворить финансовые аппетиты игрока, потому уже в ближайшее ТО форварда могут выставить на продажу. Сумма трансфера составит не менее 200 млн евро.
Если это произойдёт, то за контракт звездного футболиста будут соперничать испанские «Реал» и «Барселона». «Манчестер Сити» в борьбе за Мбаппе участвовать не станет, поскольку руководство «горожан» решило не нарушать действующую в команде структуру зарплаты.
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