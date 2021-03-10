Аллегри может возглавить донецкий «Шахтёр»
Дата публикации: 10-03-2021
Экс-тренер туринцев может оказаться у руля украинского «Шахтера». Информация о переговорах Массимилиано Аллегри с представителями «горняков» появилась в «Instagram» Олега Ящука.
Журналист сообщил, что итальянец может перебраться на Украину ближайшим летом. Произойдет это в том случае, если предложение «горняков» устроит Аллегри.
Сейчас тренером донецкой команды является Луиш Каштру. Соглашение португальца истекает по окончании сезона. В различные годы «Шахтер» также тренировали Мирча Луческу, ныне возглавляющий украинское «Динамо», и Паулу Фонсека, в настоящее время являющийся наставником итальянской «Ромы».
Последним местом работы Аллегри был туринский «Ювентус» (2014-2019 года).
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