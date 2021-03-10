Футбольную ассоциацию Англии может возглавить женщина
Дебби Хьюитт, вероятно, окажется первой женщиной-главой FA (Футбольная ассоциация Англии). По данным издания «The Times», она возглавляет сокращенный список кандидатов на данную должность. Подобного за 157-летнюю историю FA не было никогда.
Ранее Хьюитт работала в Королевском автоклубе Великобритании (исполнительный директор). Известно, что она симпатизирует «Ливерпулю».
«Мне всегда нравился футбол. В юные годы не существовало женских команд, и мне приходилось выходить на поле вместе с мальчишками. Иногда я даже превосходила их, поскольку удержаться в команде по-другому было нельзя» - заявила 57-летняя Хьюитт.
Ежегодный оклад главы FA равняется 190000 фунтов, а ее прежний руководитель Грег Кларк оставил пост по причине конфликта на расовой почве.
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