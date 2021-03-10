В «Локомотиве» рассказали о реконструкции «РЖД Арены»
Дата публикации: 10-03-2021
Александр Плутник, председательствующий в совете директоров «железнодорожников», озвучил планы по модернизации стадиона команды. Компания выбирает среди нескольких вариантов.
«Годом ранее началась огромная работа, итогом которой станет заключение экспертов относительно характеристик несущих конструкций. На его предоставление остается месяц. После будет принято решение по масштабной реновации или реконструкции арены», - заявил Плутник в интервью «ТАСС».
В 2017 году арена пережила модернизацию, в результате которой её вместимость увеличилась до 27320 зрителей. После реконструкции название стадиона «Локомотив» решили поменять на новое («РЖД Арена»).
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