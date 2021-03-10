  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год

Дата публикации: 10-03-2021

«Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год

Портал Sportbox.ru сообщает, что «Бенфика» намерена заполучить Диего Косту. Португальцы обратились к форварду с заманчивым предложением: 2-летнее соглашение с ежегодной зарплатой в 3 миллиона евро.

Коста после расторжения контракта с испанским «Атлетико» с декабря прошлого года находится в статусе свободного агента. При этом возрастной нападающий пользуется спросом. Ранее некоторые СМИ сообщили, что он может оказаться в Бразилии. «Палмейрас» попытался заманить Косту годовой зарплатой в 2,5 миллиона евро.

Испанский форвард успел поиграть за «Челси» и «Атлетико». В своем последнем сезоне в составе «матрасников» Коста выходил на поле в 7 встречах и отметился 2 забитыми мячами.

Похожие новости:

  • «Монако» хочет заполучить Симеоне, Диего Косту и Касильяса
    «Монако» хочет заполучить Симеоне, Диего Косту и Касильяса
    Французский «Монако» планирует серьезно поработать на трансферном рынке. Ожидается, что состав Монегасков могут пополнить форвард «Атлетико» Диего...
  • Суд Мадрида приговорил Диего Косту к 6 месяцам тюрьмы
    Суд Мадрида приговорил Диего Косту к 6 месяцам тюрьмы
    Нападающий «Атлетико» признан виновным в неуплате налогов. Суд Мадрида приговорил Косту к шести месяцам лишения свободы. Игрок признал...
  • «Фламенго» может заплатить 30 млн евро за форварда «Атлетико»
    «Фламенго» может заплатить 30 млн евро за форварда «Атлетико»
    Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может продолжить карьеру в бразильской Серии А. В услугах 31-летнего бомбардира...
  • «Челси» благодарит Диего Косту и отпускает его в «Атлетико»
    «Челси» благодарит Диего Косту и отпускает его в «Атлетико»
    Главный коуч лондонского «Челси» Антонио Конте поблагодарил Диего Косту, который зимой пополнит мадридский «Атлетико», за...
  • Диего Коста возвращается в Атлетико?
    Диего Коста возвращается в Атлетико?
    Форвард лондонского «Челси» Д.Коста, может вновь одеть футболку своего бывшего клуба, мадридского «Атлетико». Издание...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close