«Бенфика» предложила Диего Косте 3 миллиона евро в год

Дата публикации: 10-03-2021

Портал Sportbox.ru сообщает, что «Бенфика» намерена заполучить Диего Косту. Португальцы обратились к форварду с заманчивым предложением: 2-летнее соглашение с ежегодной зарплатой в 3 миллиона евро.



Коста после расторжения контракта с испанским «Атлетико» с декабря прошлого года находится в статусе свободного агента. При этом возрастной нападающий пользуется спросом. Ранее некоторые СМИ сообщили, что он может оказаться в Бразилии. «Палмейрас» попытался заманить Косту годовой зарплатой в 2,5 миллиона евро.



Испанский форвард успел поиграть за «Челси» и «Атлетико». В своем последнем сезоне в составе «матрасников» Коста выходил на поле в 7 встречах и отметился 2 забитыми мячами.