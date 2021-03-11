«Ман Сити» сделал Де Брейне улучшенное предложение по новому контракту
Дата публикации: 11-03-2021
Издание «The Times» сообщило о втором этапе переговоров по продлению контракта между «Манчестер Сити» и Кевином Де Брейне.
«Горожане» намерены сохранить хавбека в своем составе и готовы предложить ему улучшенные условия. В источнике не раскрывают подробности переговоров. При этом известно, что стороны намерены достичь договоренности до завершения сезона.
Контракт Де Брейне истекает летом 2023 года. По действующему соглашению зарплата полузащитника составляет порядка 362 000 евро еженедельно, включая бонусы.
Состав «Ман Сити» бельгиец пополнил в 2015 году. В текущем розыгрыше АПЛ Де Брейне провел 22 встречи, отметившись 11 голевыми передачами и 3 забитыми мячами.
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