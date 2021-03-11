  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

«Ман Сити» сделал Де Брейне улучшенное предложение по новому контракту

Дата публикации: 11-03-2021

«Ман Сити» сделал Де Брейне улучшенное предложение по новому контракту

Издание «The Times» сообщило о втором этапе переговоров по продлению контракта между «Манчестер Сити» и Кевином Де Брейне.

«Горожане» намерены сохранить хавбека в своем составе и готовы предложить ему улучшенные условия. В источнике не раскрывают подробности переговоров. При этом известно, что стороны намерены достичь договоренности до завершения сезона.

Контракт Де Брейне истекает летом 2023 года. По действующему соглашению зарплата полузащитника составляет порядка 362 000 евро еженедельно, включая бонусы.

Состав «Ман Сити» бельгиец пополнил в 2015 году. В текущем розыгрыше АПЛ Де Брейне провел 22 встречи, отметившись 11 голевыми передачами и 3 забитыми мячами.

Похожие новости:

  • Де Брейне согласовал новый контракт с «Ман Сити»
    Де Брейне согласовал новый контракт с «Ман Сити»
    «Манчестер Сити» договорился о дальнейшем сотрудничестве с полузащитником сборной Бельгии Кевином Де Брейне, о чем информирует источник...
  • Ман Сити готовит 30 миллионов для покупки Де Брейне
    Ман Сити готовит 30 миллионов для покупки Де Брейне
    Горожане готовы расстаться с 30 000 000 евро ради покупки хавбека немецкого «Вольфсбурга». Кевин Де Брейне уже имеет опыт выступлений в английском...
  • Де Брейне отказался перейти в Реал
    Де Брейне отказался перейти в Реал
                     Бельгийский хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отказался переходить в...
  • Свен-Йоран Эрикссон: «Я бы расстроился, если Стерлинг и Де Брёйне ушли в «Реал»
    Свен-Йоран Эрикссон: «Я бы расстроился, если Стерлинг и Де Брёйне ушли в «Реал»
    Экс-тренер «Манчестер Сити» переживает по поводу возможного ухода из клуба ключевых фигур: Пепа Гвардиолы, Кевина Де Брёйне и Рахима...
  • Де Брейне: Я больше не мог оставаться в «Челси»
    Де Брейне: Я больше не мог оставаться в «Челси»
    22-летний новичок «Вольфсбурга» Кевин де Брейне рассказал почему он принял решение уйти из «Челси». Вначале сезона...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close