«Тоттенхэм» планирует продлить аренду Бэйла еще на сезон
Дата публикации: 11-03-2021
Сайт Football.london рассказал о планах «Тоттенхэма» в отношении Гарета Бэйла.
Напомним, валлийский вингер, принадлежащий «Реалу», проводит текущий сезон в составе лондонцев на правах аренды.
По данным источника, у «шпор» имеется опция, предполагающая продление соглашения с футболистом на действующих условиях на следующий сезон или полноценный выкуп его контракта у мадридского клуба. В «Тоттенхэме» рассчитывают на Бэйла и намерены продлить аренду.
Жозе Моуринью ранее положительно отзывался о валлийце, который, по его мнению, стал решительнее. Тренер «Реала», напротив, заявлял о нежелании возвращать игрока. Учитывая это, продление «Тоттенхэмом» аренды Бэйла выглядит более чем реально.
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