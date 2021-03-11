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«Тоттенхэм» планирует продлить аренду Бэйла еще на сезон

Дата публикации: 11-03-2021

«Тоттенхэм» планирует продлить аренду Бэйла еще на сезон

Сайт Football.london рассказал о планах «Тоттенхэма» в отношении Гарета Бэйла.

Напомним, валлийский вингер, принадлежащий «Реалу», проводит текущий сезон в составе лондонцев на правах аренды.

По данным источника, у «шпор» имеется опция, предполагающая продление соглашения с футболистом на действующих условиях на следующий сезон или полноценный выкуп его контракта у мадридского клуба. В «Тоттенхэме» рассчитывают на Бэйла и намерены продлить аренду.

Жозе Моуринью ранее положительно отзывался о валлийце, который, по его мнению, стал решительнее. Тренер «Реала», напротив, заявлял о нежелании возвращать игрока. Учитывая это, продление «Тоттенхэмом» аренды Бэйла выглядит более чем реально.

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