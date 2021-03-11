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«ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом

Дата публикации: 11-03-2021

«ПСЖ» продолжит попытки подписать Месси летом

«ПСЖ» не оставляет планов по подписанию контракта с Лионелем Месси. Источник в «As» рассказал, что французская команда намерена заключить соглашение с аргентинцем в летнее трансферное окно. Однако сделать это будет непросто.

Дело в том, что Жоан Лапорта, недавно избранный президентом «сине-гранатовых», находится в хороших отношениях с Месси и не намерен отпускать его в другой клуб. Среди предвыборных обещаний Лапорты было сохранение аргентинца в «Барселоне».

Напомним, февральский выпуск «France Football» удивил многих своей обложкой, на которой Месси появился в футболке парижского клуба. Ранее некоторые источники также публиковали информацию о желании «Ман Сити» подписать аргентинца.

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