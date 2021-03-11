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Источник: стали известны премии тренерского штаба сборной России

Дата публикации: 11-03-2021

Источник: стали известны премии тренерского штаба сборной России

За выигрыш в контрольных (товарищеских) встречах персонал и тренерский штаб национальной сборной получает 20 млн рублей, за ничью – порядка 10 миллионов рублей. Такую информацию разместил Telegram-канал «База».

Определенная сумма из премии предназначена лично для Черчесова, оставшиеся средства делятся между представителями штаба.

Примечательно, что существенное повышение премиальных случилось после успешного для России ЧМ-2018, когда сборная, тренируемая Станислоавом Черчесовым, смогла дойти до четвертьфинала турнира. Ранее за победу полагалось всего 9 млн рублей, за ничейный матч – 4 млн рублей.

В период работы Леонида Слуцкого размер вознаграждения был на порядок меньше – около 5 000 000 рублей.

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