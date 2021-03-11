Источник: стали известны премии тренерского штаба сборной России
Дата публикации: 11-03-2021
За выигрыш в контрольных (товарищеских) встречах персонал и тренерский штаб национальной сборной получает 20 млн рублей, за ничью – порядка 10 миллионов рублей. Такую информацию разместил Telegram-канал «База».
Определенная сумма из премии предназначена лично для Черчесова, оставшиеся средства делятся между представителями штаба.
Примечательно, что существенное повышение премиальных случилось после успешного для России ЧМ-2018, когда сборная, тренируемая Станислоавом Черчесовым, смогла дойти до четвертьфинала турнира. Ранее за победу полагалось всего 9 млн рублей, за ничейный матч – 4 млн рублей.
В период работы Леонида Слуцкого размер вознаграждения был на порядок меньше – около 5 000 000 рублей.
Похожие новости:
Кокорин и Мамаев получили 30 млн рублей за выход сборной на Евро
Стали известны суммы премиальных, которые были выплачены скандально известным российским полузащитникам. Мамаев и Кокорин приняли непосредственное...
Стали известны суммы премиальных, которые были выплачены скандально известным российским полузащитникам. Мамаев и Кокорин приняли непосредственное...
У нападающего сборной России украли коллекцию часов на 23 млн рублей
Нападающий ФК «Краснодар» и национальной сборной России Ари стал жертвой проникшего в его жилище злоумышленника, который похитил...
Нападающий ФК «Краснодар» и национальной сборной России Ари стал жертвой проникшего в его жилище злоумышленника, который похитил...
Подготовка к ЧМ-2018 в будущем году обойдется в 4 млрд рублей
Глава РФС Виталий Мутко поведал, что в 2016-м году в рамках подготовки к Мундиалю 2018-го года планируется выделить приблизительно четыре миллиарда...
Глава РФС Виталий Мутко поведал, что в 2016-м году в рамках подготовки к Мундиалю 2018-го года планируется выделить приблизительно четыре миллиарда...
Иван Саввиди перевел Ростову 47 миллионов рублей
Влиятельный бизнесмен вновь оказал финансовую помощь ростовскому коллективу. Экс-глава российского клуба выделил команде средства в размере 47-ми...
Влиятельный бизнесмен вновь оказал финансовую помощь ростовскому коллективу. Экс-глава российского клуба выделил команде средства в размере 47-ми...
На достройку «Зенит-Арены» выделят еще более 8 миллиардов рублей
В 2014 году на строительство домашнего стадиона для питерского «Зенита» будет потрачено более восьми миллиардов рублей. Об этом поведал...
В 2014 году на строительство домашнего стадиона для питерского «Зенита» будет потрачено более восьми миллиардов рублей. Об этом поведал...