На вратаря «Эвертона» Ульсена напали бандиты с мачете. Вратарь был с семьей

Дата публикации: 11-03-2021

Неприятный инцидент произошел с вратарем «Эвертона». Во время отдыха с супругой и 2 детьми Робин Ульсен подвергся нападению преступников с мачете и ножами.



Как сообщает издание «Daily Mail», грабителям удалось проникнуть в дом футболиста. Из-за угрозы жизни голкиперу пришлось отдать им часы и украшения, после чего воры скрылись. Случившееся нанесло Робину Ульсену серьезную психологическую травму. Представители клуба заявили о готовности оказать помощь голкиперу.



Примечательно, что в феврале преступники обокрали дом Карло Анчелотти, тренирующего «Эвертон». Годом ранее от действий воров пострадал Фабиньо. У опорного полузащитника «Ливерпуля» пропали автомобиль Audi и драгоценности.