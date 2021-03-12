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Источник: В «Ювентусе» планируется перестройка

Дата публикации: 12-03-2021

Источник: В «Ювентусе» планируется перестройка

Сезон для «Ювентуса» пока получается не слишком удачным. «Старая синьора» уже вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Порту», а в Серии А отстает от лидера на 10 очков. Подобная ситуация вряд ли устраивает руководство клуба.

На фоне этого в Twitter-аккаунте Фабрицио Романо появилась информация о грядущей перестройке в туринской команде. По данным инсайдера, Андреа Пирло точно сохранит свой пост, а вот состав «Ювентуса» может серьезно измениться.

Руководство «бьянконери» намерено сохранить в команде Уэнстона Маккенни, Федерико Кьезу, Маттейса де Лигта и Войцеха Щенсны. Им предложат новые трудовые соглашения. Будущее Роналду, контракт которого рассчитан до следующего лета, клуб также готов обсудить. Всем остальным дальнейшее пребывание в клубе не гарантировано.

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