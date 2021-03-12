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Вернер готов покинуть «Челси» этим летом

Дата публикации: 12-03-2021

Вернер готов покинуть «Челси» этим летом

Ресурс «Football Insider» пишет о намерении Тимо Вернера покинуть «Челси». Немецкий форвард собирается завершить свои выступления на «Стемфорд Бридж» по завершению сезона.

Пока результативность игрока находится несколько ниже ожидаемой. В 37 встречах за лондонцев он отметился 10 мячами и 9 голевыми передачами.

Примечательно, что состав «аристократов» Вернер пополнил сравнительно недавно – прошлым летом. За 25-летнего немца «Челси» заплатил «Лейпцигу» внушительную сумму – 53 000 000 евро. Соглашение форварда с лондонцами рассчитано до лета 2025 года. Ценник на игрока, по данным «Tranfermarkt», составляет € 70 млн евро.

О вероятных претендентах на Вернера и планах «Челси» в отношении немецкого футболиста не сообщается.

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