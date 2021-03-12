Рангник заявил, что готов возглавить сборную Германии после Лева

Дата публикации: 12-03-2021

Ральф Рангник рассматривает возможность возглавить немецкую сборную после того, как данный пост оставит Йоахим Лев. Ранее 62-летний специалист тренировал «Лейпциг», сотрудничество с которым он завершил летом 2019 года.



Заявление Рангника опубликовало издание «Goal».



«В настоящее время я свободен, но если от футбольного союза Германии поступит предложение уже после того, как у меня появится работа, то сотрудничество вряд ли будет возможно. Пост тренера сборной является значимым для всех, и я могу себя представить в этой роли. При этом совместная работа с Оливером Бирхоффом может оказаться весьма плодотворной».



Ранее Йоахим Лев сообщил, что после 15 лет у руля сборной он решил покинуть команду. Последним вызовом для него станет перенесенный Евро-2020, который пройдёт этим летом.