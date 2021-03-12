Понсе и Гайч вызваны в олимпийскую сборную Аргентины
Дата публикации: 12-03-2021
Адольфо Гайч, принадлежащий ЦСКА, и Эсекель Понсе из «Спартака» получили приглашение в олимпийскую команду Аргентины, о чём сообщает пресс-служба сборной.
Аргентинцы в ходе подготовки к Олимпиаде в Токио проведут 2 товарищеские встречи с Японией (игры запланированы на конец марта).
Понсе пополнил состав «Спартака» в 2019 году, перебравшись из АЕКа. Соглашение аргентинца с «красно-белыми» рассчитано до 2024 года. Ценник на форварда за время выступления в российской команде вырос до 7 млн евро (источник – «Transfermarkt»).
Гайч перебрался в Россию прошлым летом, но закрепиться в команде не смог. Зимой нападающего арендовал «Беневенто». Итальянцы также получили право выкупа аргентинца за 11 млн евро.
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