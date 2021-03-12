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«Атлетико» и два английских клуба поборются за игрока «Айнтрахта»

Дата публикации: 12-03-2021

«Атлетико» и два английских клуба поборются за игрока «Айнтрахта»

«Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико» лидируют в гонке за нападающим «Айнтрахта» Андре Силвы. «Todofichajes» утверждает, что португалец может покинуть Бундеслигу после яркого периода своей карьеры во франкфуртском клубе.

По ходу текущего сезона 25-летний бомбардир забил 19 голов в 22 матчах чемпионата Германии. Сильва, который также играл за «Порту», «Милан» и «Севилью», имеет в своём активе 16 голов в 37 играх за сборную Португалии.

«МЮ» намеревается пригласить португальца на замену Эдинсону Кавани, который похоже, готов покинуть «Олд Траффорд» в межсезонье. По слухам, опытный уругваец близок к переходу в «Бока Хуниорс». В то же время, «Атлетико» также нуждается в новом нападающем, поскольку хочет обеспечить долгосрочную замену 34-летнему Луису Суаресу.

Кроме того, по данным источника, на Андре есть еще один претендент. Заполучить футболиста рассчитывает и лондонский «Арсенал». Тренер «канониров» Микель Артета ищет преемника для Александра Ляказетта. Сообщается, что боссы «Айнтрахта» оценивают Силву в € 40 млн.

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