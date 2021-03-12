«Барселона» готова предложить Вейналдуму долгосрочный контракт
Дата публикации: 12-03-2021
«Ливерпуль» может попрощаться с Жоржиньо Вейналдумом уже летом.
Портал Sportbox.ru сообщил о том, что «Барселона» проявляет предметный интерес к голландцу. По данным источника, на трансфере полузащитника настаивает Рональд Куман, тренирующий «сине-гранатовых». Каталонцы уже предложили Вейналдуму долгосрочное соглашение. Сам хавбек не против перехода в именитый испанский клуб.
Действующий контракт 30-летнего футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до конца сезона. Для «мерсисайдцев» Вейналдум является одним из ключевых игроков. В сезоне 2020/2021 голландец провел за команду 39 встреч, отличившись 3 раза.
Ранее ряд СМИ сообщали, что хавбек уже согласовал контракт с «Интером» и вскоре переедет в Италию.
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