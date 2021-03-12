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«Милан» определил две трансферные цели для усиления атаки

Дата публикации: 12-03-2021

«Милан» определил две трансферные цели для усиления атаки

Издание «Calciomercato» опубликовало информацию о планах «Милана» на ближайшее трансферное окно. Итальянский клуб рассчитывает усилиться игроками «Сантоса» и «ПСВ». Речь идет о Кайо Жорже и Дониэлле Малене.

19-летний Жорже проводит отличный сезон в «Сантосе». Молодой форвард стремительно прогрессирует, что отражается на его стоимости. В настоящий момент она составляет уже 12 миллионов евро (по данным Transfermarkt.de). В прошлом сезоне нападающий выходил на поле за «Сантос» в 47 играх. На его счету 9 голов и 1 результативная передача.

22-летний Мален представляет ПСВ. В сезоне 20/21 он сыграл за клуб из Нидерландов в 37 матчах и набрал 30 очков по системе «гол+пас» (22 гола, 8 ассистов). «Transfermarkt» оценивает форварда в € 30 000 000.

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