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«Ман Сити» нашёл замену Агуэро в «Интере»

Дата публикации: 12-03-2021

«Ман Сити» нашёл замену Агуэро в «Интере»

В «Манчестер Сити» решили расстаться с Серхио Агуэро и уже даже подыскали ему достойную замену. Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку станет главной трансферной целью английского гранда следующим летом, утверждает «The Athletic».

До недавнего времени основным кандидатом на переезд в Манчестер считался Киллиан Мбапе из «Пари Сен-Жермен», но «горожане» были шокированы высокими финансовыми требованиями француза и отказались от его приобретения.

Также в шорт-лист Гвардиолы попали: Эрлинг Холланд, Гарри Кейн и Лаутаро Мартинес, но по последней информации, 50-летний специалист отдаёт предпочтение именно Лукаку.

27-летний бельгиец имеет солидный опыт игры в Англии. До отъезда в Италию Ромелу провёл два сезона в «Манчестер Юнайтед», забив 42 гола в 96 матчах. Ранее он защищал цвета «Эвертона», «Вест Бромвича» и «Челси».

В «Интере» Лукаку полностью раскрыл свой потенциал, поэтому клуб вряд ли согласится на продажу ключевого игрока. С другой стороны, у «нерадзурри» довольно серьезные финансовые проблемы, и это может вынудить их летом продать центрфорварда, чтобы покрыть свои долги.

На сегодняшний день ориентировочная трансферная стоимость Лукаку оценивается в 90 миллионов евро.

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