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Агент Роналду обсудил с «Реалом» возможность возвращения португальца

Дата публикации: 13-03-2021

Агент Роналду обсудил с «Реалом» возможность возвращения португальца

Роналду вновь может выйти на поле в футболке «Реала». «El Chiringuito TV» сообщает, что представители форварда уже обсудили с «королевским клубом» возможность перехода.

Различные источники ранее связывали будущее португальца с «ПСЖ» и «МЮ». Однако вероятность подобного развития событий сейчас минимальна. По данным «La Repubblica», отказ от контракта с Роналду связан с его возрастом.

В «Ювентусе» намерены разгрузить платежную ведомость и выставить португальца на трансфер. За игрока клуб планирует выручить не менее 60 млн евро.

Соглашение Роналду с туринцами истекает летом 2022 года. В сезоне 2020/2021 нападающий провел 32 матча, отличившись 27 раз и сделав 4 результативных паса.

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