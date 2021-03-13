Агент Роналду обсудил с «Реалом» возможность возвращения португальца
Дата публикации: 13-03-2021
Роналду вновь может выйти на поле в футболке «Реала». «El Chiringuito TV» сообщает, что представители форварда уже обсудили с «королевским клубом» возможность перехода.
Различные источники ранее связывали будущее португальца с «ПСЖ» и «МЮ». Однако вероятность подобного развития событий сейчас минимальна. По данным «La Repubblica», отказ от контракта с Роналду связан с его возрастом.
В «Ювентусе» намерены разгрузить платежную ведомость и выставить португальца на трансфер. За игрока клуб планирует выручить не менее 60 млн евро.
Соглашение Роналду с туринцами истекает летом 2022 года. В сезоне 2020/2021 нападающий провел 32 матча, отличившись 27 раз и сделав 4 результативных паса.
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