Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать

Дата публикации: 13-03-2021

Антуан Гризманн продолжает искать себя в «Барселоне», а его игра регулярно подвергается критике. На этот раз с негативным отзывом о действиях форварда выступил бывший футболист каталонцев Христо Стоичков. Он заявил, что руководству «Барселоны» пора задуматься о трансфере француза.



«Каталонцы как будто играют вдесятером, когда на поле появляется Гризманн. Если «сине-гранатовые» хотят побеждать, то форварда необходимо продать. Почему Гризманн появляется на поле? В старте должны быть Брэйтуэйт и Тринкау» - процитировал болгарского футболиста ресурс «RT», ссылаясь на SportSport.ba.



Стоимость Гризманна за несколько сезонов в «Барселоне» заметно сократилась. Портал «Transfermarkt» оценивает француза в 60 млн евро.