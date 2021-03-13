Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать
Дата публикации: 13-03-2021
Антуан Гризманн продолжает искать себя в «Барселоне», а его игра регулярно подвергается критике. На этот раз с негативным отзывом о действиях форварда выступил бывший футболист каталонцев Христо Стоичков. Он заявил, что руководству «Барселоны» пора задуматься о трансфере француза.
«Каталонцы как будто играют вдесятером, когда на поле появляется Гризманн. Если «сине-гранатовые» хотят побеждать, то форварда необходимо продать. Почему Гризманн появляется на поле? В старте должны быть Брэйтуэйт и Тринкау» - процитировал болгарского футболиста ресурс «RT», ссылаясь на SportSport.ba.
Стоимость Гризманна за несколько сезонов в «Барселоне» заметно сократилась. Портал «Transfermarkt» оценивает француза в 60 млн евро.
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