«Лейпциг» подписал форварда «Аякса» Бробби

Дата публикации: 13-03-2021

«РБ Лейпциг» усилился нападающим «Аякса». Информацию официально подтвердили в пресс-службе немецкого клуба. С лета 2021 года Брайан Бробби будет выступать за новую команду.



По данным источника, с 19-летним голландцем оформлено 4-летнее соглашение. Текущий сезон Бробби доиграет за «Аякс», после чего присоединится к «быкам» в статусе свободного агента.



Брайан Бробби, агентом которого является Мино Райола, воспитывался в футбольной системе «божьих сыновей». За основу «Аякса» форвард провел 11 встреч и выглядел весьма неплохо (4 забитых мяча, 2 голевые передачи). В молодежной команде статистика Бробби также смотрится впечатляюще: 84 мяча и 17 голевых передач за 103 матча.