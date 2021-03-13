«Ливерпуль» интересуется защитником «Порту» Мбемба

Дата публикации: 13-03-2021

«Порту» выбил из розыгрыша Лиги чемпионов «Ювентус». Столь успешное выступление не осталось незамеченным, и летом португальский клуб сможет неплохо заработать на трансферах игроков.



Так, представителям «Ливерпуля» понравилась игра Шанселя Мбемба. По информации «Tuttomercatoweb», «мерсисайдцы», которых постигла череда травм, видят в 26-летнем футболисте усиление защитной линии. Сумма сделки может составить 15 млн евро. Другим претендентом на конголезца является «Наполи».



Состав «Порту» Мбемба пополнил в 2018 году, перейдя из «Ньюкасла» за 4,66 млн евро. Контракт защитника с «драконами» заканчивается летом 2022 года. За португальский клуб конголезец провел 81 игру, отметившись 7 голами и 7 ассистами.