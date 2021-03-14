Бруну Фернандеш – лучший игрок года в АПЛ
Дата публикации: 14-03-2021
В Федерации футбольных болельщиков назвали лучшего футболиста АПЛ. По итогам голосования победил Бруну Фернандеш, представляющий «Ман Юнайтед». Португальцу удалось опередить Де Брюйне, принадлежащего «Манчестер Сити», Грилиша из «Астон Виллы», Хын-Мина, представляющего «Тоттенхэм Хотспур», Варди из «Лестер Сити» и Салаха, выступающего за «Ливерпуль».
«МЮ» выкупил полузащитника у португальского «Спортинга» в январе прошлого года. Соглашение хавбека с клубом действует до 2025 года с возможностью годичного продления.
В сезоне 2020/2021 португалец стал настоящим лидером команды. На его счету 42 встречи в составе «красных дьяволов» с 23 забитыми мячами и 14 ассистами. Ценник на игрока составляет 90 млн евро (по версии «Transfermarkt»).
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