«Барселона», «Реал» и «ПСЖ» поборются за защитника «Валенсии»
Дата публикации: 14-03-2021
Издание «ESPN» сообщило, что «Валенсия» может лишиться крайнего защитника Хосе Луиса Гайя. Игрок заинтересовал сразу несколько грандов, среди которых «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и «Реал». За 25-летним испанцем пристально следят скауты этих клубов.
«Летучие мыши» не планируют выставлять на трансфер одного из лидеров, но сейчас их финансовое положение оставляет желать лучшего, потому продажа игрока вполне реальна. Соглашение фулбека с клубом действует до лета 2023 года, а стоимость отступных составляет 100 млн евро.
Гайя является воспитанником «Валенсии». В текущем сезоне он провел за клуб 24 встречи, отметившись 4 голевыми передачами.
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