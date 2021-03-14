«Атлетико» летом совершит попытку трансфера Руиса
Дата публикации: 14-03-2021
«Атлетико» (Мадрид) ищет усиление средней линии. В грядущую трансферную кампанию «матрасники» попытаются приобрести Фабиана Руиса, выступающего за «Наполи». Информацию о переходе опубликовало издание «El Mundo Deportivo», а источником стал инсайдер Николо Чеккарини, заявивший в интервью «TMW Radio» следующее:
«В ближайшее время Фабиан может уйти из «Наполи». Если это случится, то мы увидим его в Примере. Игрок интересен «Барселоне», но я больше склоняюсь к его переходу в «Атлетико»».
Полузащитник связан с неаполитанцами долгосрочным контрактом, но этот момент вряд ли станет причиной срыва трансфера. Руису интересен вариант с продолжением карьеры в составе «Атлетико», который возглавляет испанскую Ла Лигу.
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