Лукаку не намерен переходить в «Ман Сити»

Дата публикации: 14-03-2021

«Манчестер Сити» на волне слухов о скором уходе Серхио Агуэро продолжает искать усиление атакующей линии. Ранее в британской прессе появилась информация об интересе «горожан» к форварду «Интера».



Отмечалось, что Хосеп Гвардиола мечтает видеть Ромелу Лукаку в своей команде и считает его приоритетной целью летней трансферной кампании. Испанец хотел заполучить габаритного форварда еще перед началом этого сезона и теперь вновь настаивает на покупке игрока.



Однако вероятность перехода бельгийца в «Ман Сити» невелика, поскольку он не планирует возвращаться в Англию. Как пишет «La Gazzetta Dello Sport», Лукаку нравится работать в миланском клубе с Антонио Конте, потому о смене клуба он пока не задумывается.



Напомним, состав «нерадзурри» форвард пополнил в 2019 году, подписав соглашение на 5 лет.