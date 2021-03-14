Лукаку не намерен переходить в «Ман Сити»
«Манчестер Сити» на волне слухов о скором уходе Серхио Агуэро продолжает искать усиление атакующей линии. Ранее в британской прессе появилась информация об интересе «горожан» к форварду «Интера».
Отмечалось, что Хосеп Гвардиола мечтает видеть Ромелу Лукаку в своей команде и считает его приоритетной целью летней трансферной кампании. Испанец хотел заполучить габаритного форварда еще перед началом этого сезона и теперь вновь настаивает на покупке игрока.
Однако вероятность перехода бельгийца в «Ман Сити» невелика, поскольку он не планирует возвращаться в Англию. Как пишет «La Gazzetta Dello Sport», Лукаку нравится работать в миланском клубе с Антонио Конте, потому о смене клуба он пока не задумывается.
Напомним, состав «нерадзурри» форвард пополнил в 2019 году, подписав соглашение на 5 лет.
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