«Бавария» интересуется хавбеком «Реала»

Дата публикации: 15-03-2021

«Бавария» не оставляет попыток заполучить Федерико Вальверде. Последними новостями по трансферу поделилось издание «Marca».



Годом ранее немецкий клуб уже пытался подписать уругвайца, но сделка в итоге сорвалась. В «Реале» рассчитывают на Вальверде и не намерены продавать полузащитника, но в «Баварии» надеются переманить футболиста.



Мадридцы приобрели 22-летнего уругвайца в 2016 году, заплатив за него 4 миллиона евро. Дебют хавбека за основу «Реала» состоялся лишь 2 года спустя. В текущем сезоне на его счету 23 игры за «сливочных» (3 забитых мяча, 1 голевая передача).



С 2017 года Вальверде выступает за сборную своей страны. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 70 000 000 евро.