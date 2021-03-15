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«Бавария» интересуется хавбеком «Реала»

Дата публикации: 15-03-2021

«Бавария» интересуется хавбеком «Реала»

«Бавария» не оставляет попыток заполучить Федерико Вальверде. Последними новостями по трансферу поделилось издание «Marca».

Годом ранее немецкий клуб уже пытался подписать уругвайца, но сделка в итоге сорвалась. В «Реале» рассчитывают на Вальверде и не намерены продавать полузащитника, но в «Баварии» надеются переманить футболиста.

Мадридцы приобрели 22-летнего уругвайца в 2016 году, заплатив за него 4 миллиона евро. Дебют хавбека за основу «Реала» состоялся лишь 2 года спустя. В текущем сезоне на его счету 23 игры за «сливочных» (3 забитых мяча, 1 голевая передача).

С 2017 года Вальверде выступает за сборную своей страны. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 70 000 000 евро.

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