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«Барселона» договорилась о контракте с Агуэро

Дата публикации: 15-03-2021

«Барселона» договорилась о контракте с Агуэро

«Барселона» заметно продвинулась в переговорах по трансферу Серхио Агуэро. По информации «AS», каталонцам удалось согласовать с аргентинцем детали личного соглашения. Футболист готов поставить подпись под контрактом, рассчитанным до лета 2023 года.

Платить за трансфер «сине-гранатовым» не придется, поскольку по завершению сезона действующий трудовой договор 32-летнего аргентинца с «Ман Сити» заканчивается. Бесплатно «Барселоне» может достаться и Эрик Гарсия, также выступающий за «горожан».

В услугах Агуэро заинтересован Жоан Лапорта, недавно избранный президентом «Барселоны». Отмечается, что если Серхио пополнит состав «блаугранас», то вероятность ухода из команды Месси будет минимальной, поскольку футболисты находятся в дружеских отношениях. Лео является крестным отцом сына Агуэро – Бенджамина.

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