Стало известно о конфликте Луческу с полузащитником «Динамо» Дуэлунном

Дата публикации: 15-03-2021

В СМИ попали подробности конфликта Мирчи Луческу с одним из игроков «Динамо». Об этом рассказал Олег Печерный, представляющий Ассоциацию футболистов Украины.



Слова Печерного опубликовал ресурс 1927.kiev.ua: «Мирча Луческу должен принести извинения Миккелю Дуэлунну и объяснить свое отношение к нему. Игрок связан с «Динамо» контрактом, потому не следует издеваться над ним. Миккель готов усилить состав киевлян, но Луческу проявляет к нему явную антипатию. Подобное в клубах уровня «Динамо» неприемлемо».



Также Печерный заявил, что Дуэлунн уже обратился к президенту киевлян с вопросом по своему будущему. Футболист пожаловался на Луческу, который, по его словам, не дает ему играть из-за личной неприязни.