«ПСЖ» вступил в переговоры с Райолой о трансфере Погба

Дата публикации: 15-03-2021

По завершению сезона Поль Погба может оказаться в «ПСЖ». Парижане начали переговоры с Мино Райолой, представляющим интересы футболиста (источник – «Footmercato»).



Погба для «Пари Сен-Жермен» является одной из приоритетных целей. Ради этого трансфера руководство французской команды готово продать 2 игроков: Идрисса Гуйе и Андера Эрреру. Райола уже проинформировал Леонардо, занимающего пост спортивного директора «красно-синих», о заинтересованности своего клиента в переезде во Францию. Учитывая это, шансы на удачное завершение сделки довольно велики.



Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «манкунианцев» 28 игр (4 забитых мяча, 3 результативных паса).