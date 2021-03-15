«ПСЖ» вступил в переговоры с Райолой о трансфере Погба
Дата публикации: 15-03-2021
По завершению сезона Поль Погба может оказаться в «ПСЖ». Парижане начали переговоры с Мино Райолой, представляющим интересы футболиста (источник – «Footmercato»).
Погба для «Пари Сен-Жермен» является одной из приоритетных целей. Ради этого трансфера руководство французской команды готово продать 2 игроков: Идрисса Гуйе и Андера Эрреру. Райола уже проинформировал Леонардо, занимающего пост спортивного директора «красно-синих», о заинтересованности своего клиента в переезде во Францию. Учитывая это, шансы на удачное завершение сделки довольно велики.
Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В текущем сезоне полузащитник провел за «манкунианцев» 28 игр (4 забитых мяча, 3 результативных паса).
Похожие новости:
Мино Райола заявил, что Погба может вернуться в «Ювентус»
Мино Райола, представляющий интересы 27-летнего француза Поля Погба из «МЮ», рассказал, что его клиент вновь может оказаться в...
Мино Райола, представляющий интересы 27-летнего француза Поля Погба из «МЮ», рассказал, что его клиент вновь может оказаться в...
«МЮ» собирается продлить контракт с Погба
The Sun сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен продлить контракт с командой на 5 лет. Нынешний контракт игрока...
The Sun сообщает, что полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба намерен продлить контракт с командой на 5 лет. Нынешний контракт игрока...
«Ювентус» готов заплатить агенту Погба 1,5 миллиона евро
Известный футбольный агент Мино Райола может неплохо заработать, убедив Поля Погба заключить новый контракт с туринским «Ювентусом». То,...
Известный футбольный агент Мино Райола может неплохо заработать, убедив Поля Погба заключить новый контракт с туринским «Ювентусом». То,...
Агент Погба прибыл в Манчестер Юнайтед для ведения переговоров
Один из лидеров французской национальной команды отправил своего агента в Британию, чтобы тот провёл переговоры касательно его возможного возвращения...
Один из лидеров французской национальной команды отправил своего агента в Британию, чтобы тот провёл переговоры касательно его возможного возвращения...
Поль Погба может вернуться в Англию
Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может летом перебраться в английскую Премьер-Лигу. Такую информацию разместил портал...
Хавбек «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба может летом перебраться в английскую Премьер-Лигу. Такую информацию разместил портал...