«Селтик» может пригласить Роя Кина на пост главного тренера

Дата публикации: 15-03-2021

Издание «The Sun» сообщает, что в «Селтике» рассматривают вариант с приглашением на тренерский мостик Роя Кина.



В текущем розыгрыше Премьершипа команда выступает неудачно. «Селтик» уже выбыл из борьбы за чемпионство. За 6 туров до конца чемпионата Шотландии «Рейджерс» оформил свой 55-й чемпионский титул. Подобное развитие событий привело к отставке Нила Леннона, работавшего с командой с 2019 года.



В настоящее время руководство «Селтика» подыскивает нового наставника. В числе возможных вариантов значится и Рой Кин. Сам ирландец не против встать у руля известного шотландского клуба. Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест», где он помогал главному тренеру в качестве ассистента.