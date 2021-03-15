«МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем Поупом из «Бернли»
Дата публикации: 15-03-2021
По данным издания «Daily Star», голкипер «Бернли» в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. Ник Поуп заинтересовал «Тоттенхэм Хотспур» и «Ман Юнайтед».
Контракт вратаря действует до завершения сезона 2022/2023. В клубе не собираются чинить препятствий при переходе вратаря и согласны продать его за 58 миллионов евро.
Прогресс 28-летнего стража ворот после перехода в «Бернли» впечатляет. Поупа клуб приобрел у «Чарльтона» за 2 миллиона евро. За 4 сезона в новой команде вратарь подорожал до 12 миллионов евро (источник – «Transfermarkt») и получил вызов в сборную Англии в 2018 году.
В сезоне текущем розыгрыше АПЛ Ник сыграл за «Бернли» 29 матчей, пропустив при этом 33 мяча. В 9 встречах он отстоял на ноль.
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