«МЮ» и «Тоттенхэм» интересуются вратарем Поупом из «Бернли»

Дата публикации: 15-03-2021

По данным издания «Daily Star», голкипер «Бернли» в ближайшем будущем может сменить клубную прописку. Ник Поуп заинтересовал «Тоттенхэм Хотспур» и «Ман Юнайтед».



Контракт вратаря действует до завершения сезона 2022/2023. В клубе не собираются чинить препятствий при переходе вратаря и согласны продать его за 58 миллионов евро.



Прогресс 28-летнего стража ворот после перехода в «Бернли» впечатляет. Поупа клуб приобрел у «Чарльтона» за 2 миллиона евро. За 4 сезона в новой команде вратарь подорожал до 12 миллионов евро (источник – «Transfermarkt») и получил вызов в сборную Англии в 2018 году.



В сезоне текущем розыгрыше АПЛ Ник сыграл за «Бернли» 29 матчей, пропустив при этом 33 мяча. В 9 встречах он отстоял на ноль.