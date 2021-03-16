Полузащитник «Локомотива» Иосифов близок к переходу в «Вильярреал»

Дата публикации: 16-03-2021

«Вильярреал» может стать новым клубом Никиты Иосифова. Стороны близки к подписанию соглашения. Как сообщает «Metaratings», у 19-летнего вингера возникли проблемы с продлением контракта с «Локомотивом». До решения вопроса с новым соглашением в руководстве «железнодорожников» решили не выпускать игрока в основе. Контракт Иосифова с московским клубом рассчитан до июля 2021 года. Если переподписать футболиста не удастся, он может достаться «Вильярреалу» бесплатно.



В текущем сезоне на счету Иосифова 6 матчей в составе «Локомотива». Результативными действиями игрок не отметился. Также он провел 2 встречи за «Локомотив-Казанку», где отличился 2 раза.



Портал «Transfermarkt» оценивает вингера в 250 тысяч евро.