Полузащитник «Локомотива» Иосифов близок к переходу в «Вильярреал»
Дата публикации: 16-03-2021
«Вильярреал» может стать новым клубом Никиты Иосифова. Стороны близки к подписанию соглашения. Как сообщает «Metaratings», у 19-летнего вингера возникли проблемы с продлением контракта с «Локомотивом». До решения вопроса с новым соглашением в руководстве «железнодорожников» решили не выпускать игрока в основе. Контракт Иосифова с московским клубом рассчитан до июля 2021 года. Если переподписать футболиста не удастся, он может достаться «Вильярреалу» бесплатно.
В текущем сезоне на счету Иосифова 6 матчей в составе «Локомотива». Результативными действиями игрок не отметился. Также он провел 2 встречи за «Локомотив-Казанку», где отличился 2 раза.
Портал «Transfermarkt» оценивает вингера в 250 тысяч евро.
Похожие новости:
Погба готов к обсуждению нового контракта с «Манчестер Юнайтед»
Поль Погба, вероятно, останется в «МЮ». Контракт француза с «манкунианцами» может быть продлен. Ресурс Sportbox.ru сообщает, что сам игрок не против...
Поль Погба, вероятно, останется в «МЮ». Контракт француза с «манкунианцами» может быть продлен. Ресурс Sportbox.ru сообщает, что сам игрок не против...
Ари достиг соглашения с Локомотивом
«Локомотив» (Москва) максимально близок к подписанию контракта с южноамериканским представителем «Краснодара». Ресурс...
«Локомотив» (Москва) максимально близок к подписанию контракта с южноамериканским представителем «Краснодара». Ресурс...
Защитник Эльфсборга близок к переходу в Динамо
Оборонительный игрок «Эльфсборг» Холмен вскоре может стать футболистом «Динамо», как гласит шведский портал...
Оборонительный игрок «Эльфсборг» Холмен вскоре может стать футболистом «Динамо», как гласит шведский портал...
«Зенит» заинтересован в 20-летнем защитнике «Локомотива»
Действующий чемпион России «Зенит» по-прежнему заинтересован в защитнике «Локомотива» Станиславе Магкееве, о чём утверждает...
Действующий чемпион России «Зенит» по-прежнему заинтересован в защитнике «Локомотива» Станиславе Магкееве, о чём утверждает...
Джикия может воссоединиться с Селиховым в Спартаке
Ещё один представитель «Амкара» в скором времени может оказаться в столичном «Спартаке». По информации...
Ещё один представитель «Амкара» в скором времени может оказаться в столичном «Спартаке». По информации...