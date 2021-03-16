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«Реал» готов заплатить 70 млн евро за полузащитника «Лацио»

Дата публикации: 16-03-2021

«Реал» готов заплатить 70 млн евро за полузащитника «Лацио»

«Реал» проявляет интерес к Сергею Милинковичу-Савичу. Слухи о переходе сербского полузащитника ранее регулярно появлялись в СМИ, но переезд игрока в другую команду все время откладывался.

Информацию о трансфере опубликовал ресурс «Don Balon». В Милинковиче-Савиче руководство «Реала» видит замену Луке Модричу. В приобретении футболиста заинтересованы тренер и президент мадридской команды. Сумма сделки может составить 70 млн евро.

Милинкович-Савич связан с «Лацио» контрактом до 2024 года. Ранее он выступал за «Войводину» и «Гент», но известность получил именно в римском клубе, сумев завоевать с ним Кубок и Суперкубок Италии.

В сезоне 2020/2021 серб провел за «Лацио» 31 встречу (6 голов, 9 ассистов).

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