Футболиста «Ростова» Обухова подозревают в применении допинга

Дата публикации: 16-03-2021

Представители ФИФА обратились в РФС относительно допинг-пробы игрока «Ростова». О подробностях инцидента рассказал «Чемпионат».



Международная федерация футбола совместно с ВАДА обвинила Московскую лабораторию в скрытии результатов. Речь идет о пробе Владимира Обухова, взятой 8 лет назад, когда он выступал за российскую молодежку. Отрицательный результат, заявленный в системе, в действительности таковым не являлся и имел следы метандиенона.



В письме FIFA сообщается следующее: «Доказательства попыток сокрытия положительного теста весьма убедительны. В ВАДА считают, что РФС пошло на нарушение закона, сообщив об отрицательном результате допинг-пробы».



Если Обухова признают виновным, то он может получить 4-летнюю дисквалификацию.