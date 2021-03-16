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Футболиста «Ростова» Обухова подозревают в применении допинга

Дата публикации: 16-03-2021

Футболиста «Ростова» Обухова подозревают в применении допинга

Представители ФИФА обратились в РФС относительно допинг-пробы игрока «Ростова». О подробностях инцидента рассказал «Чемпионат».

Международная федерация футбола совместно с ВАДА обвинила Московскую лабораторию в скрытии результатов. Речь идет о пробе Владимира Обухова, взятой 8 лет назад, когда он выступал за российскую молодежку. Отрицательный результат, заявленный в системе, в действительности таковым не являлся и имел следы метандиенона.

В письме FIFA сообщается следующее: «Доказательства попыток сокрытия положительного теста весьма убедительны. В ВАДА считают, что РФС пошло на нарушение закона, сообщив об отрицательном результате допинг-пробы».

Если Обухова признают виновным, то он может получить 4-летнюю дисквалификацию.

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