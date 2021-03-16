«Барселона» нацелилась на полузащитника «Марселя»
Дата публикации: 16-03-2021
«Барселона» может усилиться полузащитником «Марселя». 21-летний Бубакар Камара является одной из основных трансферных целей «сине-гранатовых» на ближайшее трансферное окно (источник – «Todo Fichajes»).
Сообщается, что французского опорника хочет видеть в составе каталонцев Рональд Куман, который возглавил клуб перед началом сезона.
Камара воспитывался в системе «Марселя». Его дебют в основе состоялся в 2016 году в матче Кубка страны против «Сошо». Еще через год он впервые вышел в футболке клуба во французской лиге 1 в поединке против «Лилля».
Бубакар провел за «Марсель» 35 встреч (сезон 20/21), в которых отметился 1 результативной передачей. Ценник на футболиста составляет 32 млн евро (данные с Transfermarkt.de).
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