«Манчестер Сити» сразится с «Реалом» за игрока на позицию Зинченко – трансфер нужен лично Гвардиоле

Дата публикации: 16-03-2021

В межсезонье «Спортинг» может выгодно продать одного из своих талантов. Нуно Мендешем интересуются несколько европейских топ-клубов.



Долгое время основным претендентом на левого защитника лиссабонского клуба считался «Реал». Мадридцы рассчитывали приобрести португальца на замену Марсело. Теперь же переезд Мендеша в Испанию находится под вопросом. Футболистом заинтересовался «Манчестер Сити». Игра защитника импонирует Хосепу Гвардиоле, который хочет видеть 18-летнего португальца в своей команде.



Мендеш способен закрыть весь левый фланг, но наиболее комфортно чувствует себя на позиции левого защитника. В составе «горожан» португалец будет конкурировать за место в основе с украинцем Александром Зинченко.