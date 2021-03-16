«Манчестер Сити» сразится с «Реалом» за игрока на позицию Зинченко – трансфер нужен лично Гвардиоле
Дата публикации: 16-03-2021
В межсезонье «Спортинг» может выгодно продать одного из своих талантов. Нуно Мендешем интересуются несколько европейских топ-клубов.
Долгое время основным претендентом на левого защитника лиссабонского клуба считался «Реал». Мадридцы рассчитывали приобрести португальца на замену Марсело. Теперь же переезд Мендеша в Испанию находится под вопросом. Футболистом заинтересовался «Манчестер Сити». Игра защитника импонирует Хосепу Гвардиоле, который хочет видеть 18-летнего португальца в своей команде.
Мендеш способен закрыть весь левый фланг, но наиболее комфортно чувствует себя на позиции левого защитника. В составе «горожан» португалец будет конкурировать за место в основе с украинцем Александром Зинченко.
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