Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм» этим летом
Гарри Кейн рассмотрит возможность ухода из «Тоттенхэм Хотспур» во время летнего трансферного окна.
Напомним, игрок сборной Англии, забивший 26 голов во всех соревнованиях в этом сезоне, связан контрактом со «шпорами» до конца кампании 2023-24.
Тем не менее, по данным Goal.com, 27-летний игрок намерен изучить различные варианты, поскольку он недоволен тем, что его команда не участвует в чемпионской гонке, а кроме того, может и вовсе остаться без Лиги чемпионов.
За ситуацией следит «Манчестер Сити», который ищет замену для Серхио Агуэро. Однако «горожанам» будет весьма непросто заполучить результативного бомбардира, поскольку президент лондонцев Дэниел Леви вряд ли согласится отпустить Гарри в стан конкурента менее чем за 150 миллионов фунтов стерлингов.
Похожие новости:
Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви запросил у «Пари Сен-Жермен» 50 миллионов евро за полузащитника Деле Алли. 24-летний игрок сборной Англии попал в...
Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн хочет провести всю свою профессиональную карьеру в составе лондонского клуба. Эта новость одобрила...
200 миллионов фунтов (~222 млн евро) потребует «Тоттенхэм Хотспур» за трансфер Гарри Кейна. Гарри Кейн – один из лучших нападающих...
Главный тренер «Манчестера Сити» Хосеп Гвардиола хочет, чтобы клуб выкупил контракт форварда Гарри Кейна, ныне выступающего за...
Мадридский «Реал» рассматривает возможность активации пункта о выкупе защитника «Тоттенхэм Хотспур» Серхио Регилона во время летнего трансферного...