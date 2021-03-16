Кейн намерен покинуть «Тоттенхэм» этим летом

Дата публикации: 16-03-2021

Гарри Кейн рассмотрит возможность ухода из «Тоттенхэм Хотспур» во время летнего трансферного окна.



Напомним, игрок сборной Англии, забивший 26 голов во всех соревнованиях в этом сезоне, связан контрактом со «шпорами» до конца кампании 2023-24.



Тем не менее, по данным Goal.com, 27-летний игрок намерен изучить различные варианты, поскольку он недоволен тем, что его команда не участвует в чемпионской гонке, а кроме того, может и вовсе остаться без Лиги чемпионов.



За ситуацией следит «Манчестер Сити», который ищет замену для Серхио Агуэро. Однако «горожанам» будет весьма непросто заполучить результативного бомбардира, поскольку президент лондонцев Дэниел Леви вряд ли согласится отпустить Гарри в стан конкурента менее чем за 150 миллионов фунтов стерлингов.