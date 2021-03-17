СМИ: Ван де Бек хочет покинуть «МЮ»

Дата публикации: 17-03-2021

Донни Ван де Бек, перешедший в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом, может уйти из команды по завершении сезона. Причиной тому является недостаток игрового времени. Уле-Гуннар Сульшер, по мнению 23-летнего хавбека, редко выпускает его на поле. Если ситуация останется прежней, то голландец готов сменить клубную прописку, сообщает «Daily Star». В ближайшем будущем игрок намерен обсудить свои перспективы в команде с руководством «МЮ».



В Англию голландец переехал из «Аякса», подписав контракт с «манкунианцами» до июня 2025 года. Сумма трансфера составила 44 миллиона евро.



В текущем сезоне на счету Ван де Бека 26 игр за «Ман Юнайтед» (1 забитый мяч и 1 результативная передача).