Рибери намерен вернуться в Германию
Дата публикации: 17-03-2021
В летнее межсезонье может состоятся возвращение Франка Рибери в Бундеслигу. В «Bild», ссылаясь на «La Gazzetta dello Sport», сообщили о нежелании француза продлевать контракт с «Фиорентиной». После завершения сезона хавбек планирует перебраться в Германию. В своем составе его хотят видеть сразу несколько команд, но их названия не раскрываются.
Одной из причин этого может быть конфликт Рибери с тренером «фиалок» Чезаре Пранделли. Француз был раздосадован заменой в поединке с «Ромой». Игрок просил оставить его на поле, но Пранделли настоял на своём.
Рибери выступал в Бундеслиге на протяжении 12 лет, защищая цвета «Баварии». За это время ему удалось выиграть 24 трофея, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Похожие новости:
Фенербахче может подписать Рибери
В межсезонье стамбульский «Фенербахче» попробует заполучить возрастного хавбека «Баварии» Франка Рибери, передает портал...
В межсезонье стамбульский «Фенербахче» попробует заполучить возрастного хавбека «Баварии» Франка Рибери, передает портал...
Два клуба РПЛ и "Фиорентина" ведут борьбу за Рибери
Вслед за именитым нападающим Андре Шюррле, приехавшим в Россию из немецкой Бундеслиги, Премьер-лига может пополниться еще один топовым...
Вслед за именитым нападающим Андре Шюррле, приехавшим в Россию из немецкой Бундеслиги, Премьер-лига может пополниться еще один топовым...
Рибери готов к выходу на поле
Французский лидер «Баварии» уже полностью восстановился и готов выйти на поле в предстоящем туре немецкой Бундеслиги. Травма спины, которая постигла...
Французский лидер «Баварии» уже полностью восстановился и готов выйти на поле в предстоящем туре немецкой Бундеслиги. Травма спины, которая постигла...
Рибери: не готов пожертвовать Баварией ради Китая
Звездный француз рассказал, что у него на руках есть заманчивое предложение из Поднебесной, однако он его отвергнет в том случае, если...
Звездный француз рассказал, что у него на руках есть заманчивое предложение из Поднебесной, однако он его отвергнет в том случае, если...
Рибери «Игрок года во Франции»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери по версии «France Football» бил признан лучшим игроком года...
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери по версии «France Football» бил признан лучшим игроком года...