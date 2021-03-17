Рибери намерен вернуться в Германию

Дата публикации: 17-03-2021

В летнее межсезонье может состоятся возвращение Франка Рибери в Бундеслигу. В «Bild», ссылаясь на «La Gazzetta dello Sport», сообщили о нежелании француза продлевать контракт с «Фиорентиной». После завершения сезона хавбек планирует перебраться в Германию. В своем составе его хотят видеть сразу несколько команд, но их названия не раскрываются.



Одной из причин этого может быть конфликт Рибери с тренером «фиалок» Чезаре Пранделли. Француз был раздосадован заменой в поединке с «Ромой». Игрок просил оставить его на поле, но Пранделли настоял на своём.



Рибери выступал в Бундеслиге на протяжении 12 лет, защищая цвета «Баварии». За это время ему удалось выиграть 24 трофея, включая Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.