Агент Ругани заявил, что защитник «Ювентуса» хочет остаться в «Кальяри»
Дата публикации: 17-03-2021
Давиде Торчиа, представляющий интересы Даниэле Ругани, сообщил, что его клиент хотел бы продолжить карьеру в «Кальяри».
Заявление агента защитника появилось в «Football Italia»: «Итоги следует подводить по завершении сезона. Даниэле нуждается в команде, где он мог бы начать все заново, потому он хочет остаться в «Кальяри». Однако вначале возможность перехода придется обсудить с «Ювентусом»».
Ругани связан со «старой синьорой» контрактом до середины 2023 года. В клуб из Сардинии он перебрался зимой после полугодовой аренды в «Ренне». За 7 встреч в составе «Кальяри» защитник отметился одним голом.
Прошлой осенью Давиде Торчиа рассказал, что «Зенит» предлагал за Ругани 30 млн евро, но «Ювентус» от сделки отказался.
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