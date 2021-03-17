  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Агент Ругани заявил, что защитник «Ювентуса» хочет остаться в «Кальяри»

Дата публикации: 17-03-2021

Агент Ругани заявил, что защитник «Ювентуса» хочет остаться в «Кальяри»

Давиде Торчиа, представляющий интересы Даниэле Ругани, сообщил, что его клиент хотел бы продолжить карьеру в «Кальяри».

Заявление агента защитника появилось в «Football Italia»: «Итоги следует подводить по завершении сезона. Даниэле нуждается в команде, где он мог бы начать все заново, потому он хочет остаться в «Кальяри». Однако вначале возможность перехода придется обсудить с «Ювентусом»».

Ругани связан со «старой синьорой» контрактом до середины 2023 года. В клуб из Сардинии он перебрался зимой после полугодовой аренды в «Ренне». За 7 встреч в составе «Кальяри» защитник отметился одним голом.

Прошлой осенью Давиде Торчиа рассказал, что «Зенит» предлагал за Ругани 30 млн евро, но «Ювентус» от сделки отказался.

Похожие новости:

  • Агент: «Ювентус» отказался продавать Ругани в «Зенит» за € 30 млн
    Агент: «Ювентус» отказался продавать Ругани в «Зенит» за € 30 млн
    Минувшим летом интерес к Даниэле Ругани приписывали ряду клубов из Англии, Италии, Франции и даже России, но вместо этого он отправился в аренду в...
  • «Арсенал» и «Вулверхэмптон» интересуются Ругани
    «Арсенал» и «Вулверхэмптон» интересуются Ругани
    Центральный защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани попал в сферу интересов нескольких клубов английской Премьер-лиги. Согласно Tuttosport,...
  • «Ювентус» хочет купить Доннарумму, включив в сделку Демирала или Ругани
    «Ювентус» хочет купить Доннарумму, включив в сделку Демирала или Ругани
    Руководство туринцев готовится обновить вратарскую линию. Новым стражем ворот «Ювентуса» может стать первый номер «Милана»...
  • «Зенит» был близок к приобретению Ругани
    «Зенит» был близок к приобретению Ругани
    За несколько дней до закрытия летнего трансферного окна футбольный клуб из Санкт-Петербурга был в шаге от покупки игрока «Ювентуса»...
  • Арсенал присоединяется к гонке за Ругани
    Арсенал присоединяется к гонке за Ругани
    Канониры также не против заполучить центрбека туринского «Ювентуса» Д. Ругани. Напомним, ранее в услугах итальянца проявляли...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close