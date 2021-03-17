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Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом

Дата публикации: 17-03-2021

Азара хотят прооперировать. Участие в Евро-2020 под вопросом

Эдена Азара продолжают преследовать травмы. После перехода в «Реал» бельгиец регулярно отправляется в лазарет команды. Для хавбека очередное повреждение стало уже десятым в составе «сливочных».

Информацию о состоянии Азара опубликовало издание «Marca». Источник сообщил, что бельгийский полузащитник давно страдает от болей в голеностопе, которые, скорее всего, появились из-за множества мышечных травм. Решить проблему можно хирургическим путем, потому операция, вероятно, состоится в ближайшее время. В этом случае в оставшейся части сезона на поле Азар уже не выйдет. Также под вопросом будет и его участие в Евро-2020.

Напомним, 30-летний бельгиец восстановился после очередной травмы 13 марта и почти сразу вновь получил повреждение.

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