Агент Клоппа исключил уход тренера из «Ливерпуля» этим летом
Дата публикации: 17-03-2021
Болельщики «Ливерпуля» могут спать спокойно. Агент тренера «мерсисайдцев» Марк Косицке подтвердил, что тот вряд ли покинет команду по завершении сезона.
Ранее ряд СМИ заявили о скором назначении Юргена Клоппа на пост тренера немецкой сборной, который освободится после ухода Йоахима Лева.
«Клопп – человек слова. Если он сказал, что останется, то сдержит обещание. С «Ливерпулем» его связывают еще 3 года контракта. Юрген готов отработать соглашение до конца, потому не стоит спекулировать на эту тему. Его время в «Ливерпуле» еще не завершено» - процитировал слова Косицке «Sport1».
В текущем сезоне «Ливерпуль» не впечатляет. В АПЛ команда находится на шестой строчке, отставая от лидера на 25 очков.
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