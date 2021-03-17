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Главный тренер загребского «Динамо» приговорён к 4,8 годам тюрьмы

Дата публикации: 17-03-2021

Главный тренер загребского «Динамо» приговорён к 4,8 годам тюрьмы

Главный тренер «Динамо» (Загреб) Зоран Мамич подал в отставку после того, как ему был вынесен судебный приговор всего за несколько дней до ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Тоттенхэмом».

49-летний специалист был приговорен Верховным судом Хорватии к четырем годам и восьми месяцам по обвинению в мошенничестве с клубными фондами и уклонении от уплаты налогов.

В заявлении Мамича, опубликованном на официальном сайте «синих» говорится следующее: «Еще раз повторюсь, я не чувствую себя виноватым. Покидая должность главного тренера и спортивного директора «Динамо», хочу пожелать клубу только удачи и дальнейшего процветания».

Также известно, что новым наставником основной команды назначен Дамир Крзнар.

Напомним, братья Зоран и Здравко Мамич были обвинены властями Хорватии в присвоении более 17 000 000 долларов, принадлежащих загребскому «Динамо», и невыплате налогов на сумму $ 1,8 млн.

18 марта хорватский гранд сыграет ответный поединок 1/8 финала ЛЕ с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».

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