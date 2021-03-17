Нападающий «Фиорентины» Влахович может сменить клубную прописку

Дата публикации: 17-03-2021

«Рома» и «Милан» вступили в борьбу за центрфорварда «Фиорентины» Душана Влаховича, утверждает «La Gazzetta dello Sport».



В субботу сербский футболист оформил хет-трик в воротах «Беневенто» и теперь имеет уже 12 голов и 1 результативную передачу с начала сезона в Серии А. Уверенная игра перспективного бомбардира не осталась незамеченной.



У Влаховича есть контракт с «Фиорентиной» до 2023 года, который президент флорентийцев Рокко Комизо предлагал продлить. По новому соглашению Душан получал бы уже не 400 тысяч, а 1,2 млн евро в год, но сам он ответил отказом. Похоже, 21-летний игрок осознает интерес к нему и предпочитает подождать до лета, чтобы посмотреть, какие предложения ему поступят от других клубов.



По информации источника, «Рома» уже связалась с представителями нападающего, чтобы начать предварительные переговоры о возможном трансфере. В римском клубе его определили как потенциальную замену Эдину Джеко, будущее которого остается неясным.



«Милан», внимательно следивший за сербом в этом сезоне, также готовит ему своё предложение. «Россонери» склонны рассматривать Влаховича как напарника Ибрагимовича по атаке, по крайней мере, в его первый сезон.